Blogueira australiana revela truques em suas fotos nas redes sociais

Uma blogueira e modelo australiana tem causado alvoroço com uma campanha que critica a vida perfeita das blogueiras e celebridades das redes sociais. Aos 18 anos, Essena O'Neill usou seu perfil no Instagram, @essenaoneill, que tem mais de 800 mil seguidores, para divulgar sua causa. "É um sistema baseado em aprovação social, curtidas, onde autoafirmação equivale a views e sucesso a seguidores", escreveu, ao anunciar que havia deletado mais de duas mil fotos na rede e que pretendia abandoná-la. "Como podemos nos enxergar se estamos constantamente observando os outros? Muitos de nós estamos tão absorvidos nessa que não percebemos o impacto que isso tem em nossas vidas."

Como protesto, ela editou as legendas de algumas fotos remanescentes com explicações sobre a verdade por trás de cada uma.

Essena O'Neill A blogueira e modelo Essena O'Neill editou as legendas de suas fotos antigas no Instagram em forma de protesto contra a busca pela perfeição nas redes. Nesta imagem, ela diz: "Recebi $400 para publicar uma foto com este vestido. Isso foi quando eu tinha talvez 150 mil seguidores. Com meio milhão, sei de várias marcas que pagam até $ 2 mil por post. Não há nada de errado em aceitar acordos com marcas. Eu só acho que isso deveria ficar claro. Essa foto não tem substância, o vestido é de uma marca antiética (eu não tinha educação na época). Meu ponto é que as redes sociais não são reais. Tenha consciência de que as pessoas promovem algo, pergunte-se: qual é a intenção delas com essa foto?"

Foto: Reprodução/ Instagram

Essena O'Neill Legenda editada: "Eu tinha 16 anos nesta foto. 16!!! Não vestia esse look fora de casa, só para a foto. Qual é a dessa obsessão com querer parecer mais velha e sexy?"

Foto: Reprodução/ Instagram

Essena O'Neill "Não é a vida real - tirei mais de 100 fotos em poses idênticas para tentar fazer minha barriga parecer bem. Mal comi naquele dia. Gritei com minha irmã mais nova para continuar tirando as fotos até me sentir orgulhosa delas. Sim, totalmente, #objetivos"

Foto: Reprodução/ Instagram

Essena O'Neill "Não é vida real - recebi dinheiro para promover a calça e o top. Mais informações sobre como usuários do Instagram ganham muito dinheiro em www.letsbegamechangers.com"

Foto: Reprodução/ Instagram

Essena O'Neill "Não paguei pelo vestido, tirei incontáveis fotos tentando parecer sexy para o Instagram, a roupa formal fez eu me sentir incrivelmente sozinha. Por trás da foto em breve em www.letsbegamechangers.com"

Foto: Reprodução/ Instagram

Essena O'Neill "Estava com acne nesta foto, estou usando muita maquiagem. Estava sorrindo porque pensava que estava bonita. Felicidade baseada em estética sufoca o seu potencial na Terra."

Foto: Reprodução/ Instagram

Essena O'Neill "@rachael_consaul tirou fotos ótimas. Sem dúvidas ela é talentosa. Originalmente, eu as queria para o meu novo site, essenaoneill.com. Oh, o quanto mudei em poucas semanas. Agora desejo que não estivesse usando uma máscara tão grande. Amo o vestido porque ele faz eu me sentir como uma fada. O que não foi capturado foram as longas conversas que tivemos sentadas na praia, esperando pela hora com a luz perfeita. Isso é a vida real, essa imagem é beleza forçada, não real."

Foto: Reprodução/ Instagram

Para sustentar a mensagem, Essena também criou um site, "Let's be game changers" ("Vamos virar esse jogo"), no qual desde o último sábado, 31, publica vídeos emocionados com o apoio que tem recebido, ironicamente, por e-mail e compartilhamentos nas redes sociais.

O público se divide entre quem aplaude a atitude da modelo e quem critica. No Instagram, uma usuária elogiou a iniciativa da blogueira. "Só queria dizer obrigada, você abriu muito meus olhos e é muito inspiradora", escreveu. Na mesma publicação, uma brasileira ponderou: "Não sei qual a novidade, sério que ninguém se tocava que as roupas, os óculos, a academia, enfim, quase tudo que as pessoas famosas no Instagram usam, é promoção?"

Para a colunista do jornal britânico The Guardian, Deborah Orr, seria fácil sugerir que Essena encontrou uma forma nova - e ainda melhor - de alimentar seu ego - de fato, ela ganhou mais seguidores e curtidas desde que começou a campanha, mas isso seria injusto. "É importante lembrar que é o mundo supostamente adulto que recompensa Essena por se manter superficial e bonita. Seria bom pensar que as próprias redes sociais podem quebrar esse ciclo, no lugar de perpetuá-lo", escreveu.