Black Friday: sites de produtos de beleza já têm descontos de 50%

Setor de cosméticos ainda passa por uma disputa judicial envolvendo tributação Foto: Divulgação

O setor de beleza está fazendo um aquecimento para Black Friday, que acontece em 28 de novembro, e já está oferecendo descontos de até 50% em cosméticos. Entre as marcas participantes do evento estão Sephora, M.A.C, O Boticário, Quem Disse Berenice e Meu Espelho.

Os descontos da 'Quem disse berenice?' chegam a 50% em 130 produtos. São eles: lápis de boca ou hidratante labial de R$ 17,90 está custando R$ 8,95; batons ou gloss de R$ 23,90 por R$ 11,95; caneta batom de R$ 29,90 por R$ 14,95. Entre os produtos que estão mais baratos, encontram-se esmalte, base líquida, corretivo, primer e máscara. Mas atenção: nem todas as tonalidades entram na promoção. Os descontos já estão valendo e vão até 30 de novembro.

No site da Sephora, os consumidores já podem se cadastrar para começar ter acesso as promoções que vão de 23 de novembro até sexta-feira, 28.

Batom "Hautecore" da M.A.C custará R$ 66 Foto: Divulgação

A M.A.C Cosmetics colocará à venda na loja virtual um produto especial para a Black Friday: um batom preto com acabamento mate; o ‘Hautecore’, que custará R$ 66. O produto só estará à venda no dia 28 de novembro.

O Boticário vai dar descontos de até 60% em 800 itens, mas assim como a M.A.C, a promoção valerá apenas na sexta-feira, 28. Os 24 produtos mais vendidos da marca, como as fragrâncias Floratta In Blue e Portinari, terão preços promocionais por apenas uma hora cada. Os membros do Clube Viva O Boticário terão acesso antecipado aos descontos.

Se há tempos você está namorando o babyliss Miracurl, a Black Friday pode ser a ocasião certa para comprá-lo. No site Meu Espelho, ele terá 25% de desconto; nesta quarta-feira,19, ele está custando R$ 690, mas está esgotado. Na sexta-feira, portanto, o produto deverá sair por R$ 517,50. As promoções do Meu Espelho começarão a valer na segunda-feira, 24, e, em geral, devem reduzir os preços em 20%, mas em alguns casos podem chegar a 50%. Os esmaltes Essie custarão R$ 24, ou seja, ganhará 30% de desconto.

Na The Beauty Box, mais de 1300 produtos estarão com desconto de até 70%, como 200 perfumes e pincéis de maquiagem; 100 cores de batom terão o preço reduzido em 50%.

O site Black Week da Beleza reunirá as promoções de três lojas online de cosméticos: a quem disse, berenice?, The Beauty Box e Eudora. Os consumidores já podem se cadastrar no endereço online.

Especializado em produtos de bronzeamento, o Best Bronze terá na sexta-feira, 28, frete grátis para compras acima de R$ 40 e pagamento em seis vezes. Também será vendido com exclusividade por R$ 188,90 o kit Black Friday (Best Bronze Autobronzeador Spray, Luva Esfoliante, Sabonete Pré bronze, Sabonete Pós Bronze, Hidrat Tan, 3 unidades Golden Tattoo, 1 sachê Pocket Bronze autobronzeador para o rosto).