Black Friday: marcas terão descontos que chegam a 80%

A Black Friday acontece amanhã, dia 28 Foto: Clayton de Souza/Estadão

Nos Estados Unidos, muitos consumidores esperam ansiosos a última sexta-feira do mês de novembro. Conhecida como Black Friday, a data marca o início da temporada de compras de Natal e é famosa pelos impressionantes descontos oferecidos pelas lojas de diversos segmentos.

No Brasil, o comércio tenta incorporar o evento há alguns anos e nesta edição será possível encontrar boas ofertas de moda. A sexta-feira negra acontece amanhã, dia 28, e inclui marcas como Alexandre Herchcovitch, Cris Barros, Adriana Barra, Água de Coco e Hope, que já anunciam descontos de até 70% em suas peças, tanto nas lojas físicas como nas online. Acessórios, linha de beachwear e lingeries também entram na lista e podem ajudar a rechear o guarda-roupa para o verão e ainda adiantar as comprar para o Natal!

Confira as lojas que participarão:

Herchcovitch;Alexandre

As peças masculinas da coleção Outono-Inverno 2014 estarão com 70% de desconto apenas na loja física do estilista que fica na rua Mello Alves, 561, em São Paulo. Os descontos valem na sexta-feira, 28 e no sábado, 29.

Cris Barros

As peças de Verão terão 30% de desconto e as de coleções passadas terão de 30% a 70% de desconto. A promoção só vale para a loja online.

Água de Coco

As peças masculinas e femininas da coleção Inverno 2014 estarão com 40% de desconto e Verão 2013 com 50% de desconto. A promoção é válida para lojas convencionais de 28 a 30 de novembro e na loja online de 27 a 01 de dezembro.

Maria Filó

As peças da coleção Primavera 2015 estarão com 40% de desconto apenas na sexta-feira, 28 de novembro. A promoção será valida nas lojas de Aracaju, Belém, Brasília, Cuiabá, Florianópolis, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Maringá, Natal, Recife, Salvador, São Jose, São Luis, Teresina, Vitória, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo capital, Alphaville e São Caetano.

OQVestir

A ação será no dia 28/11 e já tem mais de 80 marcas confirmadas dentre elas Schutz, Luiza Barcelos, Market 33, Maria Filó, Ateen, Bobstore, Thelure, com descontos de até 60%. Além disso, o e-commerce separou 5 mil marcas com até 80% de desconto.

Adriana Barra

As peças femininas que ganharão descontos são da coleção Verão 2015. Promoção válida para lojas da marca em São Paulo e no Rio de Janeiro, durante a sexta, 28 e o sábado 29 de novembro.

UMA

Assim, como na marca Adriana Barra, as peças femininas que ganharão desconto são da coleção Verão 2015. Promoção vale para a loja física de São Paulo e Rio de Janeiro. Os descontos chegam a 40% e valem apenas na sexta-feira, 28 de novembro.

Ação será no dia 28 e já tem mais de 80 marcas confirmadas. Dentre elas Schutz, Luiza Barcelos, Market 33, Maria Filó, Ateen, Bobstore, Thelure, com descontos de até 60%. Além disso, o e-commerce separou 5 mil produtos com mais de 80% de desconto.

Accessorize

Nos dias 28 e 29 de novembro todas as lojas físicas da marca terão 30% de descontos e a loja virtual terá até 70%

Chilli Beans

A marca se prepara para mais um Black Friday. Os descontos vão de 10% a 50% em produtos selecionados. Todas as lojas da rede e o e-commerce estão participando. Cada ponto de venda escolheu a própria gama de acessórios para participar do Black Chilli. Na Flagship Store da marca, por exemplo, será possível encontrar modelos de óculos solar assinados por estilistas como Amapô e Gloria Coelho de R$238,00 por R$119,00.

Youcom

A marca de moda jovem preparou para a black friday produtos a partir de R$ 9,90. Entre as opções estão camisetas, bermudas, shorts, calças, moletons, casacos, bolsas e calçados. A promoção é válida apenas da loja do Shopping Tatuapé.

Hope

Nas mais de 120 lojas da marca, todas as peças estarão com até 50% de desconto. As vantagens, porém, não ficam restritas às lojas físicas: na web as peças estarão com o mesmo desconto, e as linhas de outlet com até 80% de desconto.

Cia Marítima

Marca de beachwear promove suas remarcações especiais para o Black Friday com descontos de 60% nas peças de outlet. A condição promocional se estenderá de sexta-feira a domingo, sendo válida somente no e-commerce da marca.

Amaro

A marca vai participar com promoções que vão de sexta a domingo, 30. As peças estarão com descontos de até 80%.

Shop2gether

Primeiro marketplace online do Brasil oferece, durante a edição brasileira da Black Friday, mais de oito mil produtos com descontos de até 80%, desde roupas e acessórios até itens de decoração e utensílios domésticos

Andrea Marques

A estilista carioca oferecerá durante toda a sexta descontos de 20% em peças selecionadas.

Cavalera

A marca dará desconto de 30% em toda a sua linha jeanswear - um dos fortes da label -, tanto feminino, quanto masculino durante a sexta, das 10h às 22h. Lojas de todo o Brasil participam!

Farm

Desconto de 30% em todas as peças, em todas as lojas físicas + e-Farm. Entre 27 e 30/11

GIG

A GIG dará desconto de 30% em peças do verão (alto-verão não entra) e 50% em todas as peças de coleções antigas, que tem um espaço reservado na loja e, geralmente, operam com 30 a 40% de desconto.

Mr.Cat

De 28 a 30/11, os descontos da loja de calçados chegam até 45% em produtos selecionados (masculinos e femininos), em todas as lojas do Brasil.

Lolitta

Serão 9 peças com descontos de 10, 15 e 20% no dia 28/11

Schutz

Descontos de até 50% em peças selecionas no dia 28/11

Farfetch

Site selecionou produtos de grandes grifes em uma hotpage. A partir da meia noite desta sexta-feira, os consumidores poderão conferir descontos de até 60% em peças clássicas como blusa Nicole Miller, bolsa Fendi, sandália Doce & Gabbana, blazer Balmain, blusa Red Valentino, brinco Isabel Marant são alguns dos destaques.

Valisere

Marca promove ação especial para a Black Friday. De sexta, 28 de novembro, a domingo, 30 de novembro, peças selecionadas estarão com descontos de até 50%.