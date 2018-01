Biblioteca Fashion: loja holandesa incentiva o compartilhamento de roupas e acessórios

Biblioteca Fashion: primeira unidade em Amsterdã e planos de expansão na Europa Foto: Divulgação

Você já parou para pensar na quantidade de roupas que tem guardadas no armário e não usa? Um grupo de amigas holandesas fez isso e notou que cada uma usava apenas 20% do guarda-roupa. Daí, nasceu a ideia de criar um novo conceito de loja. Trata-se da Lena - Biblioteca Fashion, em que o cliente pode alugar e devolver vários tipos de peça, como em uma biblioteca comum. Localizada em Amsterdã, na Holanda, a unidade disponibiliza exclusivamente peças femininas, como saias, casacos e bolsas de marcas variadas. Para se associar ao clube, deve-se fazer uma assinatura, que custa a partir de 19,95 euros, valor equivalente a 200 pontos. Os créditos podem ser usados a critério da cliente e não há prazo máximo para a devolução da peça.

No verão europeu, a Biblioteca Fashion atua em feiras de trocas de roupas Foto: Divulgação

A política para casos de dano ma roupa também é bastante flexível. Não há cobrança nas três primeiras vezes que algum acidente, a exemplo de manchas e rasgos, acontecer com a peça. A partir da quarta vez, uma pequena taxa de manutenção é descontada do contrato mensal. Tudo para que a cliente se sinta à vontade e livre ao vestir a roupa. “O compartilhamento reduz a necessidade de retirar recursos da natureza e valoriza ao máximo os elementos usados na produção”, diz Hélio Mattar, presidente do Instituto Akatu, entidade que atua na conscientização e na mobilização da sociedade para o consumo consciente.

Ao se cadastrar na loja, a cliente ganha uma eco-bag Foto: Divulgação

Para as fundadoras da Biblioteca Fashion, o grande barato da iniciativa está aí: ter o sentimento de vestir algo novo sem precisar sair comprando desenfreadamente. Por enquanto, a loja funciona apenas em Amsterdã, mas há projetos para levá-la para as grandes cidades da Europa.

As idealizadoras do projeto: Angela Jansen, Diana Jansen, Elisa Jansen e Suzanne Smulders Foto: Divulgação