Bia Paes de Barros dá dicas rápidas de moda em novo canal no Youtube

Bia Paes de Barros. Foto: Bia Paes de Barros

Dicas de moda na prática, tendências traduzidas em looks para o trabalho e resoluções para o dia a dia. É assim o novo canal de Bia Paes de Barros no Youtube. Com anos de carreira no universo fashion e longo histórico de consultoria, ela quer falar com a massa, com quem vive fora no circuito e precisa sempre estar bem-vestida.

“O canal nasceu através da vontade de debater moda de um jeito fácil e descomplicado”, explica Bia. “Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que se sentem excluídas pela linguagem difícil e específica do mercado.” Então, ela resolveu suprir essa necessidade com vídeos curtos e diretos, que mostram como usar as tendências de um jeito simples.

De acordo com a consultora, usar as modinhas na vida real é a maior dificuldade das mulheres com mais de 30 anos - seu público alvo. “Elas adoram e compram, mas ficam com a peça encalhada no guarda-roupa sem saber o que fazer”, diz. “Eu atinjo as mulheres que não se sentem tão representadas pelas blogueiras e influencers do momento.”

Os temas abordam itens clássicos, como a calça flare, e mais fashionistas - peças oversized e brincos grandões se encaixam aqui. O ‘Roupa de Padoca’ é uma extensão das palestras e cursos que Bia ministra pelo País. No próximo mês, inclusive, ela fala da “Arte da Combinação” no Rio de Janeiro, em um workshop marcado para o dia 25.