Bermudas: jeans, cargo ou curta? Veja os modelos que estão em alta 

As bermudas são itens clássicos e atemporais do guarda-roupa de verão masculino. Seja em versões tradicionais, como a cargo ou cáqui, ou mais modernas, acima do joelho, há modelos que transitam por vários ambientes e caem bem em homens de diferentes estilos. Ao escolher a sua, observe a modelagem e o caimento. “Bermudas muito largas estão em desuso e não valorizam o corpo do homem”, explica o blogueiro de moda masculina Kadu Dantas.

Para ele, o modelo acima do joelho com corte slim é o mais atual - vale até dobrar a barra para obter o efeito. “A vantagem é que ela alonga a silhueta e não dá a impressão de que o homem está achatado, como ocorre com as bermudas compridas”, afirma. Ou seja, é boa opção para os homens baixos. Outra dica importante: homens que têm as canelas finas devem evitar modelos muito largos, que evidenciam ainda mais as pernas.

Não que errar? Segundo Kadu, a bermuda cargo é certeira. Só tome cuidado com a quantidade de bolsos e para que eles não sejam muito bufantes. "Ou então o visual fica pesado e careta", diz Kadu. Nos pés, vá de dockside, sandália ou tênis retrô. “Os docksides são versáteis e podem ser usados em qualquer ambiente”, acredita Dantas. Se optar pelo tênis, use-o com uma meia sapatilha, que não aparece.

“A bermuda é tão prática que, de uns tempos para cá, algumas empresas até passaram a permitir o uso dela nas sextas-feiras”, diz o blogueiro. No ambiente de trabalho, porém, o melhor é optar por modelos de alfaiataria ou de tecidos mais nobres.

No dia a dia, quem não teme ousar pode ainda arriscar usar o short curto, que fez sucesso entre os anos 1970 e 1980, e lentamente volta ao guarda-roupa dos brasileiros. Lá fora, o modelo já é febre até em ambientes mais urbanos, longe das praias e piscinas. Por aqui, surge como opção às sungas e, aos poucos, deve virar uma alternativa às bermudas.