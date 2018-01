Bella Hadid mostra calcinha no tapete vermelho de Cannes

Bella Hadid na abertura do Festival de Cinema de Cannes. Foto: AFP PHOTO / Anne-Christine POUJOULAT

A modelo Bella Hadid sempre aparece com looks que dão o que falar. Desta vez, ela escolheu um vestido rosa-bebê com decote e fenda para a cerimônia de abertura do Festival de Cinema de Cannes, que apresentou o filme 'Ismael's Ghosts', na quarta-feira, 17.

Mas a polêmica não foi a peça em si, e sim o que ela deixou aparente: a lingerie. A fenda profunda mostrou a calcinha de Bella quando ela se movimentou no tapete vermelho. O vestido recebeu a assinatura de Alexandre Vauthier.