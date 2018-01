Bella Hadid é eleita a modelo do ano

Bella Hadid foi eleita a modelo do ano pelo site models.com Foto: REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Bella Hadid se destacou no mundo da moda em 2016, e, na reta final do ano, o models.com comprovou o seu sucesso. O site especializado em modelos, que reúne anualmente o voto de 250 profissionais da indústria, elegeu Bella como a top do ano.

Ela recebeu o título por conta de trabalhos memoráveis como a capa da edição de setembro da Vogue Italia, a campanha da Calvin Klein e participação em alguns dos desfiles mais importantes da temporada de moda (Chanel, Dior, Marc Jacobs e Fendi, entre eles). Em 2016, a top americana também foi eleita a representante da Dior Beauty e fez sua estreia nas passarelas da marca Victoria's Secret.

Na votação anual existe ainda a categoria "escolha do público", que elegeu Kendall Jenner como vencedora. A lista conta também com a dominicana Lineisy Montero, vice-campeã de modelo do ano, e a irmã de Bella, Gigi Hadid, vice-campeã pela escolha do público e estrela das redes sociais.