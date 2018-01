Bella Hadid aparece quase nua no tapete vermelho de Cannes

O vestido de Bella foi bordado com 13 tipos de pedras e cristais Foto: REUTERS/Stephane Mahe

Bella Hadid sempre chama atenção no tapete vermelho por causa de seus looks sensuais. Na última quinta, 25, a modelo usou um vestido transparente (e um tanto quanto polêmico) no baile do amfAR em Cannes, na França. O longo em questão era feito de tule translúcido com mangas plissadas, fenda e aplicações de 13 tipos de cristais e pedras.

Após críticas de que o vestido seria revelador demais, Michael Russo, um dos estilistas da marca declarou à revista People que "nós vestimos mulheres confiantes e empoderadas".

O vestido de Bella Hadid foi criado sob medida pelos estilistas Michael Russo and Tamara Ralph Foto: REUTERS/Stephane Mahe

Inside the Ralph & Russo atelier where days of dedicated work by our talented petite-mains brought Bella Hadid's exquisite Cannes creation to life. #ralphandrusso #couture #craftsmanship #Cannes #BellaHadid Uma publicação compartilhada por Ralph & Russo (@ralphandrusso) em Mai 26, 2017 às 2:12 PDT