Beleza sem idade: marca de acessórios lança campanha com modelos de faixas etárias diferentes

A marca de acessórios Luiza Dias 111 tem um estilo democrático: peças minimalistas, mix de materiais e design único. Para celebrar a beleza sem idade e o seu público, a grife acaba de lançar uma campanha com modelos com faixas etárias diferentes.

A empresária Cecília L’abbatte, 78 anos, a médica Vera Ceschin, 58, a publicitária Giovana Gregolin, 41, a designer de sapatos Bruna Botti, 33, e a jovem relações Lara Svensson, 24, foram as estrelas do shooting intitulado 'Beleza Sem Idade'.

Alinhada com o primeiro evento de customização da marca, um laboratório de montagem de colares ao gosto de cada cliente, que acontece neste sábado, 10, no recém-inaugurado ateliê da marca em Pinheiros, a campanha traz peças que têm a ver com a coleção Lászlo.

Investir em modelos mais velhas é uma tendência mundial. A Dolce & Gabbana, Céline e Saint Laurent já apostaram em mulheres que têm idade acima de 60 anos em suas campanhas.