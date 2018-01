Belas Artes faz 90 anos com exposição de ex-alunos famosos

Em cartaz a partir de quinta-feira, 24, a exposição Alumiar celebra os 90 anos do Centro Universitário Belas Artes Foto: Divulgação

Entra em cartaz para o público nesta quinta, 24, a exposição Alumiar, que celebra os 90 anos do Centro Universitário Belas Artes, que oferece cursos livres e de graduação nas áreas de moda, arquitetura, comunicação e artes. Sediada no prédio da entidade no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, a mostra reúne trabalhos de ex-alunos que se tornaram expoentes em seus campos de atuação. Entre eles, os irmãos paulistas Fernando e Humberto Campana, premiados e reconhecidos internacionalmente por suas peças de design contemporâneo feitas com materiais inusitados, a exemplo de poltronas de ursinhos de pelúcia e cadeiras de rolos de feltro. Na exposição, entre as obras da dupla, merece destaque uma produção recente: bonecos Mickey cor de ouro rosé, criados em parceria com a ONG Orientavida especialmente para o aniversário da Belas Artes.

No campo da arquitetura, dois ex-alunos ilustres de estilos diferentes têm espaço. O arquiteto Marcelo Rosembaum escolheu mostrar tapetes e vasos de tramas de palha para ressaltar a brasilidade e a versatilidade de seu trabalho. Já a arquiteta Cris Hamoui expõe imagens de alguns de seus projetos residenciais mais sofisticados. A moda é representada pela estilista Paula Raia, que disponibilizou quatro vestidos de sua coleção de verão, desfilados na última edição da São Paulo Fashion Week. Brancos e off white, cheios de tramas, texturas e recortes, os modelos são mesmo obras de arte. A exposição fica em cartaz até o dia 5 de novembro.