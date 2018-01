Batom vermelho funciona para esconder olheiras?

O batom vermelho pode 'quebrar um galho', mas o corretivo garante um resultado melhor Foto: JF Diorio/ Estadão

Esconder as olheiras usando maquiagem é um desafio. Produtos e técnicas adequados para o problema de cada rosto são essenciais para conseguir “apagar” a região mais escura embaixo dos olhos que dá um aspecto de cansaço ao olhar. Como o problema é muito comum, também estão ficando cada vez mais populares diversos tutoriais para cobrir olheiras. Mas cuidado: nem tudo que está na internet é verdade. Por isso, convidamos a maquiadora Chloé Gaya, da rede de salões de beleza Jacques Janine, para testar um desses passo-a-passo que estão conquistando as redes sociais. Usar batom vermelho no lugar do corretivo funciona?

O veredicto: até funciona, mas o corretivo, seja neutro ou colorido, ainda é o produto mais indicado para esse fim. “Eu indico usar um corretivo colorido adequado para a região do rosto. Vimos no teste que o resultado fica muito melhor do que usar um batom. O cosmético para lábios tem mais pigmentação e fixação, o que acaba deixando a região dos olhos levemente rosada”, explicou a maquiadora. Ficar com os olhos avermelhados como se estivesse com alergia ou gripe pode ser um resultado indesejado.

Outro alerta é que nem toda tonalidade de vermelho consegue cobrir olheiras. É preciso avaliar o tom da sua mancha para encontrar a cobertura correta. Chloé explica que para camuflar as olheiras da modelo (foto acima) foi necessário usar um vermelho alaranjado e não o vermelho fechado, geralmente, usado em tutoriais online. “Optamos por um produto mais alaranjado para cobrir o tom azulado da modelo.” O vermelho clássico seria indicado para cobrir uma mancha mais esverdeada.

É essencial aplicar o corretivo da cor da pele para cobrir o batom vermelho ou o corretivo colorido. O grande desafio dessa maquiagem é esconder as cores que tem a função apenas de harmonizar os tons do rosto. Uma dica é aplicar o produto cor da pele com leve batidinhas.

Para quem quer esconder as olheiras e outras manchas sem apelar para o batom, preparamos uma galeria com diversas opções de corretivos com preços que vão de R$ 9 a R$ 289.

Confira também como usar cada cor de corretivo: