Batom com glitter: saiba como fazer o seu para o carnaval

A modelo Naomi Campbell fez sucesso com a boca brilhante no VMA 2016. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Quando Naomi Campbell surgiu no tapete vermelho do VMA, em agosto do ano passado, os holofotes não se voltaram para o vestido Brandon Maxwell - muito pelo contrário. Todo mundo só conseguia olhar para os seus lábios, que carregavam a recém-lançada linha da maquiadora Pat McGrath. O produto em questão é um batom com muito glitter e acabamento diferenciado.

Passado algum tempo, chegamos à época de carnaval no Brasil, que, diga-se de passagem, tem o glitter como must have. Dentro da onda de mergulhar em potes de purpurina, deixar ele localizado na boca, como batom, não é fácil. O tão desejado item de Pat esgotou em pouquíssimo tempo, e virou obsessão das viciadas em beleza.

Obviamente, nós, do E+, só conseguimos pensar durante dias em como fazer uma versão o mais parecida possível com a original. Depois de testes malsucedidos, glitter espalhado na cara toda e na mesa de trabalho, descobrimos o melhor jeito de fazer uma boca brilhante.

Primeiramente, passe muito batom cremoso da mesma cor do glitter. Sem economias, é para ficar exagerado mesmo. Depois, aplique cola para cílios postiços em toda a boca e vá colando a purpurina com pincel. Encha de cola e coloque bastante glitter mesmo. Você pode, sim, fazer com o dedo, mas a precisão não será a mesma. Use um produto com fixação boa, porque mesmo assim algumas partículas irão escapar. Outra dica é passar lápis de boca no contorno, que dá o acabamento digno para a make.

O resultado é bem bonito e vale para os dias de folia. A sensação é de uma boca superseca mesmo, mas acostuma. Provavelmente, você vai engolir algumas partículas, por isso, capriche bastante na cola e evite colocar a mão até secar. Aplicar um fixador de maquiagem no final ajuda muito na missão.

Há quem diga que passar gloss ou batom líquido e grudar o glitter funciona, mas não caia nesse conto do vigário. Você vai ficar com o produto no rosto todo, menos na boca, depois de três músicas e alguns goles de cerveja.

E depois? Para tirar, passe óleo de coco e esfregue levemente com algodão. A maquiagem matte que me perdoe, mas glitter é fundamental.