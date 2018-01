Barbie ganha exposição em Milão 

'Barbie. The Icon': exposição em Milão conta a história da boneca, que teve sua primeira versão criada em 1959 Foto: Reprodução

O Museu de Cultura de Milão, na Itália, sedia até o dia 13 de março na Itália, a exposição 'Barbie. The Icon', uma retrospectiva da boneca mais famosa do mundo. A mostra traz diversas versões da Barbie desde a sua criação, em 1959, até os dias atuais. Barbie - que se chama originalmente Barbara Millicent Robert - foi criada por Ruth Handler, esposa do fundador da Mattel, e acabou se tornando brinquedo símbolo de gerações inteiras.

A exposição foi projetada para agradar tanto o público adulto quanto o infantil e, por isso, foi dividida em 5 seções: "Barbie Família", "Barbie Carreiras", "Bonecas do Mundo", "Rainha, Diva e Celebridade", "Barbie como um ícone global" e "Barbie Fashion".

Durante o passeio pela área dedicada à moda, os visitantes podem ver a boneca vestida com figurinos criados por grifes de prestígio como Prada, Givenchy, Oscar de La Renta, Valentino, Dior e Versace.

Serviço:

Exposição "Barbie. The Icon"

MUDEC - Via Tortona, 56, 20144, Milão - Itália

Em cartaz até o dia 13 de março de 2016