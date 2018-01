Barbearias oferecem de espuma refrescante a ambiente inspirado na Segunda Guerra

Antigamente, lá entre os anos 1920 e 1940, a barbearia era o ponto de encontro dos homens. Era nelas que eles se reuniam para conversar sobre política, economia, mulheres, assunto rotineiros, além de, claro, para fazer a barba e cortar o cabelo. O tempo passou e o ponto de encontro dos homens mudou, mas a preocupação masculina com a aparência só cresceu.

A tal ponto que eles ganham, cada vez mais, espaços exclusivos para cuidar da beleza. Nada de secador barulhento e papo de salão. As novas barbearias unem o charme vintage das de outrora com o que há de mais novo em serviços e tecnologia. 'Dá a impressão que você está cortando o cabelo do mesmo jeito que o pessoal da década de 1940', diz o advogado Roberto Ribeiro, de 24 anos, que frequenta a 9 de julho, na Bela Vista, há 1 ano. 'Gosto de fazer a barba lá porque os profissionais cortam com navalha, usam toalhas quentes, loções, talco, enfim, tudo do jeito clássico.'

O administrador Bruno Tofetti, de 27 anos, diz que o ambiente voltado especialmente para o público masculino deixa os clientes mais a vontade. 'Antes eu ia a cabeleireiros comuns e nunca me senti muito confortável.'

Confira aqui uma seleção de barbearias que resgatam a atmosfera retrô.

Barbearia 9 de julho

Criada em 2007, a barbearia já conta com seis unidades em São Paulo. Todas têm décor inspirada em carros antigos e no rock'n'roll dos anos 1940 e 1950, paixão dos sócios Tiago Cecco e Anderson Napoles. Nesse embalo, cadeiras pesadas de ferro, anúncios de época, chão quadriculado e acessórios vintages recebem o cliente, que conta ainda com mimos como tolhas quentes e massagem pós barba. Juntas, as lojas somam 28 barbeiros treinados para atenderem desde jovens alternativos até idosos. O corte de cabelo custa R$ 40, a barba, R$ 30, e a máquina, R$ 25.

Rua Augusta, 1371, sala 05, bairro, tel. (11) 3283-0170. Mais cinco unidades.

Barbearia Cavalera

A barbearia funciona em um espaço descolado dentro da flagship da marca na Rua Oscar Freire, em São Paulo. A ideia do negócio foi de Marinho, ex-baixista da banda Pavilhão 9, durante uma de suas viagens a Los Angeles. Apaixonado pela cultura lowrider e pelo lifestyle californiano, o músico levou o projeto até Alberto Hiar, diretor criativo da marca, que abraçou a ideia na mesma hora. Amigos de longa data e hoje sócios, a dupla passou a investir forte nos cuidados com a ala masculina e o local virou febre entre os frequentadores da loja. Decorado com itens trazidos das viagens de Marinho e Alberto pelo mundo, o espaço dobrou de tamanho desde a abertura, em 2013, e hoje conta com uma equipe de quatro barbeiros profissionais. Entre os serviços oferecidos, o corte de cabelo tradicional (R$ 50 a R$ 60) e a barba feita com toalha quente (R$ 50 a R$ 60) estão entre os mais pedidos. A clientela é atendida em ordem de chegada, sem horário marcado, e o atendimento tem duração média de 30 a 45 minutos.

Rua Oscar Freire, 1102, Jardins, tel.: (11) 3083-5187.

Barbearia Dr. Jones

Funciona dentro da loja da grife carioca Reserva, na Rua Bela Cintra, e é comandada pela Dr. Jones, marca de cosméticos voltada para a ala masculina. O cabeleireiro Anderson Santos usa os produtos da empresa para barbear os clientes à moda antiga, com uma navalha. O corte de cabelo sai R$ 100, a barba, por R$ 50, e o combo cabelo + barba por R$ 120.

Rua Bela Cintra, 2149, Jardins, tel. 3090-0656.

Garagem Barba Cabelo & Bem-estar

A barbearia retrô oferece tratamentos estéticos faciais e capilares especialmente para o público masculino. Hoje, as duas unidades de São Paulo atendem a uma média de mil clientes por mês. O carro-chefe ainda é a tradicional dupla corte de cabelo e barba, mas há boa demanda por massagens, depilação e reflexo invertido, para suavizar o grisalho. O salão ainda oferece serviços de ondulação, hidratação, relaxamento, prótese capilar, pintura de barba, tratamento para a área dos olhos, drenagem linfática, manicure, shiatsu e até Dia do Noivo. O corte custa R$ 90, a barba R$ 55 e as massagens em torno de R$ 140.

Rua Professor Atilio Innocenti, 731, Itaim Bibi, tel. 5052-7511. Mais uma unidade.

Barbearia Retrô

Sem nenhum clima de clube do bolinha, a barbearia do Retrô Hair fica no térreo do salão e foi pensada como um espaço similar ao das barbearias criadas nos anos 1950, que fazem sucesso até hoje em Nova York e em cidades europeias. Ambientado com um imenso espelho que foi da família Matarazzo, cadeira de barbeiro de 1920 e uma autoclave original para aquecer toalhas, a barbearia oferece visagismo facial e styling de barba. O corte da barba custa R$ 40. A novidade da barbearia é a espuma quente, que, além de agradável no toque, mantém a pele aquecida para o barbear. O tratamento inclui ainda esfoliação, máscara anti-rugas e massagem e drenagem facial.

Rua Augusta, 902, Consolação, tel. (11) 3151-5820.

Bunker Barber Shop Tattoo: barbearia e estúdio de tatuagem

O Bunker foi inaugurado para oferecer dois tipos de serviço: o de barbearia e de estúdio de tatuagem. Tudo feito em um só lugar. Porém, o que chama a atenção mesmo é a sua decoração: no espaço, localizado em Santo André, na Grande São Paulo, só há itens que representam a Segunda Guerra Mundial, como aeromodelos, sofás de paletes e o balcão que imita uma trincheira, feito com sacos de areia, como nos campos de batalha. O local tem ainda muitos quadros de guerra, com aviões e pin ups, que soldados americanos costumavam pendurar em seus alojamentos. A barbearia cobra R$ 30pelo corte completo e R$ 10 se o cliente quiser apenas acertar o pézinho.

Rua Antônio Bastos, 146, bairro, Santo André, tel. (11) 4437-1398.

Barbearia Corleone

Como o próprio nome anuncia, a barbearia localizada no Itaim Bibi é toda inspirada no clássico filme 'O Poderoso Chefão'. Além de trazer referências do longa na decoração, o local ainda oferece mais de 450 rótulos diferentes de cerveja. O mobiliário tem um lounge com geladeiras cheias da bebida e um balcão com chopeiras para servir os clientes. A barba custa R$ 50, o corte, R$ 90, e a lavagem dos cabelos, R$ 15.

Rua Doutor Renato Paes de Barros, 390, Itaim Bibi, tel. (11)2538.8009 .