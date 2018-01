Barbas com glitter viram mania no carnaval

A tendência de barbas com glitter começou com os amigos americanos Brian e Johnathan, donos da conta @thegaybeards, no Instagram Foto: Reprodução/ Instagram

Tudo começou nas redes sociais, quando dois amigos da cidade de Portland, na costa oeste dos Estados Unidos, resolveram colorir as barbas com glitter. Donos da conta @thegaybeards, no Instagram, eles fazem experimentos dos mais estranhos com as próprias barbas: as enfeitam com sucrilhos, flores, luzes de natal e até batatas fritas. Pelo menos só o glitter viralizou - homens no mundo inteiro resolveram aderir à moda engraçadinha, usando a hashtag #glitterbeards, especialmente durante as festas natalinas. Agora, o visual ganhou fôlego nos blocos e festas de carnaval do Brasil.

Brian e Johnathan, os criadores da tendência, explicam como aderir ao visual. Primeiro, é importante deixar a barba em um formato bonito e bem cuidado, visto que o glitter chama demais a atenção para o local. Depois, umedeça os pelos com óleo para barba (ou, na ausência dele, um pouco de spray para cabelos, água ou gel). Opte por glitter mais grosso, pois é mais fácil de tirar, e espalhe com cuidado. "Cores fortes, como vermelho, verde e azul, sempre se destacam melhor", dizem. Para acabar com a brincadeira e deixar a barba de volta ao normal, basta usar shampoo e pente - mas eles alertam: vai sobrar glitter em toda parte por alguns dias.