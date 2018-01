Barbara Casasola e sua moda minimal chique

"O Brasil é minha principal fonte de inspiração", Barbara Casasola, estilista gaúcha radicada em Londres Foto: Reprodução

Em 2012, quando fez o seu debute em Paris para a imprensa e compradores de moda internacional, Barbara Casasola levantou suspiros com suas criações que mesclam sensualidade e alfaiataria. Na época, a gaúcha formada pela Central Saint Martins, de Londres, lançava sua marca autoral na Europa após ter trabalhado nas conceituadas Lanvin, Roberto Cavalli e See by Chloé.

Depois do sucesso de seu showroom parisiense, ela escolheu a semana de moda da capital britânica, onde mora, como sede para seus desfiles e lá amadurece o seu estilo a cada temporada. Barbara fabrica suas roupas na Itália, onde consegue acompanhar tudo de perto e tem certeza que lida com os melhores tecidos e profissionais. Atualmente, ela prefere não se auto avaliar. “Não me sinto à vontade, acho difícil eu mesma fazer um balanço sobre minha própria coleção”, confessa a estilista sobre o desfile de Primavera-Verão que lançou recentemente na Semana de Moda de Londres.

Tudo bem, Barbara. Afinal, nessa temporada, mais uma vez, vieram os aplausos da crítica no pós-desfile. O Style.com, por exemplo, disse que ela fez “um ótimo trabalho” com sua alfaiataria e os plissados metalisados, já a I-D Magazine, teceu o seguinte comentário: “Foi uma confirmação da elegância de Casasola, que é certamente uma aposta para grande favorita das próximas Semanas de Moda de Londres”. Além disso, confirmando o favoritismo, suas roupas aparecem cada vez mais em editoriais de revistas como Purple Magazine, Elle France e L’Officiel France e nos looks de celebridades do naipe de Kate Bosworth, Gwyneth Paltrow e Rita Ora.

Silhuetas slim, alfaiataria e assimetria: identidade que une o ar esportivo à elegância urbana da estilista

Barbara tem o Brasil como sua principal fonte de inspiração. Mas ela passa longe do caricata tropical e dos clichês nacionais, remetendo a um Brasil classy, pouco explorado. “Resolvi olhar o trabalho da artista Lygia Pape e na hora fez muito sentido. As transparências, o metálico, o mar, a geometria, a repetição... Esses elementos me levaram ao micro plisse e à sensação de leveza”, diz ela, que já se inspirou também em Lygia Clark e Hélio Oiticica, ao Estado. Além de Pape, referências do arquiteto Oscar Niemeyer também conversam com suas roupas. “A inspiração nele é a atitude urbana da coleção. O concreto, as linhas sinuosas próximas ao corpo e também o plisse soleil”, explica.

Há um quê de cosmopolita, que pincela referências praianas e esportivas, vide os bodies e tops com recorte nadador e shape justo, sexy na medida. As saias midi e nos joelhos, a transparência em pontos estratégicos e alfaiataria ultra feminina são destaques que enriquecem e reforçam sua identidade. Sobre trazer seu desfile para o Brasil, Barbara não descarta essa opção. “Adoraria. Isso está nos nossos planos. Talvez a próxima resort eu faça aí.” Nós aguardamos.