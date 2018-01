Barba, cabelo e barriga: xampu para o rosto e gel redutor estão entre as novidades para homens

Vaidade na medida: o mercado de produtos de beleza masculinos está aquecido Foto: reprodução/Instagram

O homem do novo milênio une hombridade e sensibilidade e sabe equilibrar vaidade com um toque rústico. Prova disso são os novos produtos de beleza masculinos, que estão cada vez mais alinhados às necessidades desse público. Entre os lançamentos recentes, estão o Abdoburn, gel redutor de gordura abdominal, pomadas e ceras hidratantes para os cabelos e uma linha para a barba - que inclui xampu, balm, óleo e cera de bigode.

Enquanto os cuidados com os fios refletem a ascensão do estilo lumbersexual, a questão das gordurinhas é um clássico.“Pesquisas e dados de mercado mostram que a barriga sempre foi uma das maiores preocupações dos homens em relação à estética e à beleza”, afirma Guilherme Campos, diretor da Dr. Jones, empresa criadora do gel redutor Abdoburn.

O personal trainer Rodrigo Sangion testa o Abdoburn: o produto promete reduzir a gordura abdominal Foto: divulgação

Desenvolvido durante dois anos, o produto tem como principal ativo a cafeína vetorizada, que penetra na derme e promove uma queima de gordura maior que a cafeína comum. O gel promete ainda reduzir a flacidez e tonificar a pele. Em testes clínicos realizados pelo fabricante, 97% dos consumidores sentiram melhora da firmeza da pele da região abdominal e 67% apresentaram redução de medidas - entre eles, a média de diminuição foi de 4,3 cm na circunferência.

De barbudos para barbudos

A Sobrebarba orgulha-se de ser uma marca feita por barbudos, para barbudos e com a contribuição de barbudos. Os produtos surgiram a partir da necessidade de um dos fundadores da empresa, Samuel Tonin. “Uso barba há mais de oito anos e quando resolvi deixá-la mais longa percebi que mantê-la bem cuidada não era tão simples", conta. "Xampus convencionais acabavam deixando os pelos ressecados e os produtos específicos para o rosto eram todos importados."

Samuel Tonin, fundador da Sobrebarba: "Manter a barba bem cuidada não é tão simples", afirma ele Foto: divulgação

Tendo em vista a própria demanda, Tonin consultou amigos, fez pesquisas nas redes sociais e identificou que havia um mercado a ser atendido. Além do xampu, a Sobrebarba conta com balm, óleo e cera de bigode em duas fragrâncias diferentes. "Nossos clientes são homens orgulhosos da barba que cultivam, que, em alguns casos, até enfrentam uma certa resistência, seja em casa ou no trabalho, por causa do estilo adotado.”

Cabelos

Produtos voltados para cuidar dos cabelos também aquecem o mercado de beleza masculina. A Cless lançou recentemente um xampu a seco anticaspa, que pode ser utilizado em dias alternados, intercalado com as lavagens. Segundo a empresa, em 85% dos casos avaliados a caspa foi eliminada com até seis aplicações do produto.

Já a Vito, marca nacional do site Mens Market, maior e-commerce de produtos masculinos do Brasil, aposta em produtos finalizadores, como a The Pomade, uma pomada de fixação média e brilho natural, cuja fórmula possui manteiga de Karité, cera de abelha natural e Vitamina E. Da mesma linha, a cera The Wax contém argila branca, hifrata os fios e dá um efeito mate (sem brilho) ao penteado. Como deu para notar, há opções para homens modernos dos mais variados estilos de cabelo, barba e barriga.