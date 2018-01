Balmain reúne modelos da nova geração na Semana de Moda de Paris

A grife francesa Balmain sabe como chamar a atenção. Não apenas pelas ropas, mas também pelos shows que costuma dar nas semanas de moda. Queridinho do clã Kardashian-Jenner, o diretor criativo Olivier Rousteing mais uma vez reuniu na passarela as modelos mais requisitadas do momento. No desfile realizado nesta quinta, 3, na Semana de Moda de Paris, uma orquestra ao vivo, que tocava versões de músicas de David Bowie e do Queen, deu o tom para tops como Alessandra Ambrosio, Karlie Kloss, Jourdan Dunn, Rosie Huntington-Whiteley, Lily Donaldson e Joan Smalls apresentarem a coleção de outono/inverno 2016 do estilista. Mas o que deu o que falar mesmo foi a troca na cor dos cabelos de Gigi Hadid, que virou morena, e Kendall Jenner, que virou loira, e abriu e fechou o desfile.

Quanto às roupas, a ousadia e sensualidade típicas da grife ficaram mais discretas nesta coleção e apareceram especialmente nos acessórios, como as botas de cano altíssimo (quase na altura da virilha) e chokers poderosas. A camurça dominou as roupas com poucas estampas e cores claras, como rosa e azul bebê, e em sua maioria com a cintura bem marcada. Babados, franjas, plumas e transparências também foram elementos frequentes dos looks que serão facilmente transportáveis das passarelas para tapetes vermelhos ou festas.