Azul e branca ou marrom e cinza? Cor de jaqueta causa nova polêmica na internet

Foto de jaqueta causa confusão entre internautas, que discordam sobre sua cor. Foto: Reprodução

De que cor você enxerga o casaco da foto acima? Postadada originalmente no site Tumblr por dois amigos que discordaram da cor da peça, ela foi compartilhada no Twitter do site americano Buzzfeed e vem causando debates calorosos entre os usuários das redes sociais. Enquanto uns enxergam a jaqueta na cor azul com o logotipo da marca branco, outros a veem nos tons cinza e marrom. Houve até quem afirmasse que ela era verde com listras prateadas.

O novo debate ocorre exatamente um anós após a polêmica do vestido azul e preto - ou branco e dourado - que dominou as redes. Na ocasião, o psiquiatra do Hospital das Clínicas Daniel de Barros explicou que a diferença de interpretação acontece devido àa forma como o cérebro interpreta a incidência de luz nos objetos, que varia ao longo do dia e com mudança de local. “O truque é a capacidade do cérebro de mudar a interpretação das cores de acordo com a luminosidade que ele atribui àquele ambiente”, afirmou.

A Adidas ainda não se manifestou sobre o assunto para esclarecer a cor verdadeira e por fim à curiosidade dos internautas.