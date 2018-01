Autoridades russas investigam morte de modelo de 14 anos

Vlada Dzyuba foi submetida a muitas horas de trabalho e sofreu um colapso Foto: Instagram/@_dzyuba

No dia 27 de outubro, Vlada Dzyuba, uma modelo de 14 anos, nascida em Perm, na Rússia, morreu durante um trabalho na China, levantando questões sobre as causas de sua morte. Na terça, 31, autoridades russas anunciaram que estão iniciando uma investigação criminal para saber se ocorreu negligência com a menina, de acordo com uma publicação local.

O inquérito quer averiguar os motivos pelos quais "uma jovem, que nem havia completado 14 anos, foi designada para passar três meses em outro país, quem a contratou e por que ela não tinha assistência médica", disse Anna Kuznetsova, encarregada dos direitos infântis na Federação Russa, em uma conferência em Vladivostok, de acordo com a agência de notícias RIA Novosti.

Um fato principal chamou a atenção das autoridades: Dzyuba não possuia plano de saúde, mesmo que seu contrato com a Esee Models, agência de Shangai que a contratou, estipulasse que isso deveria ser providenciado antes de sua chegada no país. A falta de assistência médica fez com que Vlada evitasse falar das dores que estava sentindo.

Embora a autópsia ainda não tenha sido feita, Andrey Kulikov, um representante do consuldado russo em Shanghai, falou que a causa da morte da menina parece ser falência múltipla dos órgãos por causa de uma infecção em seu sistema nervoso.

O jornal The Siberian Times originalmente reportou que Vlada teve meningite e severa exaustão após trabalhar 13 horas consecutivas durante a Semana de Moda de Shangai. Porém, o evento acabou dia 18 de outubro e ela só foi hospitalizada no dia 25.

Ainda não está claro quem foi o designado a conseguir o seguro de saúde para ela. "Vlada e sua mãe assinaram o contrato e ela foi sozinha para Shangai", escreveu Dmitry Smirnov, olheiro que colocou a jovem em contato com a agência. Ele acrescentou que esta era a segunda vez que ela trabalhava em outro país e que havia passado três meses em Taiwan ano passado.

Em Perm, Dzyuba era representada pela Great Model, agência comandada por Elvira Zaytseva. Contatada pela Vkontakte, ela criticou as notícias que estavam saindo na mídia russa, porém não respondeu se sua agência era a encarregada de garantir o seguro saúde.

De acordo com a linha do tempo providenciada pela Esee Models, Vlada estava em um compromisso em Yiwu, uma cidade no sul de Shangai, no dia 23. Na manhã seguinte, começou a passar mal. Smirnov disse que ela estava com febre e vomitando. Na quarta, 25, retornou para Shangai e foi levada para o hospital. Ela morreu na manhã de sexta, 27.

"Não dormi por dois dias, e todos estavam rezando por Vlada", disse Smirnov. "Mas sua morte não está relacionada com seu trabalho de modelo. É uma tragédia."

Em comunicado, Esee Models disse: "Perdemos um anjo. Devemos ser fortes e perseverantes em tempos de luto. Agora, estamos trabalhando para trazer a família para a China. Também estamos fazer nosso melhor para cooperar com as investigações."

De acordo com a agência, Vlada trabalhou no máximo oito horas por dia durante sua temporada no país. As leis chinesas permitem que crianças com menos de 16 anos trabalhem em instituições de literatura, arte, esporte e cultura, desde que o ofício não as impeçam de ir a escola.