Autora de 'O Diabo Veste Prada' anuncia continuação da trama

O filme foi baseado no livro homônimo escrito por Lauren Weisberg, que se tornou um best seller. Há especulações de que a história é baseada na própria experiência de Lauren quando ela trabalhou na revista Vogue americana. A personagem de Meryl Streep, Miranda Priestly, é inspirada na editora chefe da revista Vogue, Anna Wintour, que até hoje dá as cartas no mundo da moda. No lançamento do filme, adivinhem que apareceu vestida de Prada da cabeça aos pés?

Foto: Reprodução de cena de 'O Diabo Veste Prada' (2006)/ Twentieth Century Fox