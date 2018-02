Atrizes usarão preto no 'Oscar britânico' em protesto contra o assédio sexual

Emma Watson é uma das apoiadoras da campanha Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

O tapete vermelho do British Academy Film Awards (BAFTA), evento conhecido o Oscar britânico e marcado para o dia 18 de fevereiro, promete virar palco de uma manifestação contra o assédio sexual, assim como ocorreu no Globo de Ouro, no dia 7 de janeiro.

Segundo a BBC, uma carta de apoio ao movimento Time's Up está circulando entre os trabalhadores das indústrias de cinema e TV britânicas, pedindo que as atrizes "usem preto no evento, seguindo nossas irmãs que compareceram ao Globo de Ouro."

"Quase 2/3 das mulheres do Reino Unido entre 18 e 24 anos já foram assediadas sexualmente no ambiente de trabalho", diz o texto do movimento. "Esperamos que as que são privilegiadas o bastante por terem plataformas para se expressar as usem para tornar de conhecimento público as experiências das mulheres da nossa indústria que foram silenciadas e marginalizadas."

O site afirma que entre as apoiadoras do protesto estão Emma Watson, Emma Thompson, Keira Knightley, Emilia Clake e Felicity Jones. Os homens irão usar broches em apoio ao movimento.

