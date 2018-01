Atrizes tiram sapatos para protestar no tapete vermelho de Cannes

A atriz Julia Roberts chamou atenção por atravessar o tapete vermelho do Festival de Cannes sem sapatos Foto: afp

Na primeira semana da 69ª edição do Festival de Cannes, que começou no dia 11 e ocorre até o dia 22, um fato peculiar chamou a atenção no tapete vermelho. As atrizes Julia Roberts, Kristen Stewart e Sasha Lane chegaram ao evento calçadas, mas tiraram os sapatos para posar para os fotógrafos e entrar no local de exibição dos filmes.

Trata-se de uma forma de protesto contra o dress code do festival, que exige que mulheres usem sapatos de salto alto. Na edição de 2015, algumas atrizes foram barradas da premiére do filme "Carol" por estarem usando sapatilhas. Também no ano passado, a diretora de arte Victoria Harwood foi barrada na apresentação do documentário "Amy", mas depois conseguiu entrar.

Sasha Lane, do filme "American Honey", também posou descalça para as fotos Foto: AFP PHOTO / LOIC VENANCE

Na época da polêmica, Thierry Frémaux, diretor artístico de Cannes, afirmou no Twitter que os rumores que dizem que o festival insiste em salto alto para as mulheres no tapete vermelho eram infundados.