Atriz mostra estrias e conta como aprendeu a amar o próprio corpo

A atriz Kenzie Brenna. Foto: www.instagram.com/omgkenzieee

A atriz e youtuber Kenzie Brenna sofreu distúrbios alimentares por um tempo. Em um processo muito delicado e especial, ela tem aprendido a amar o seu próprio corpo e aceitar as partes das quais não gosta muito. Na última semana, Kenzie publicou uma foto de sua barriga com estrias com uma mensagem empoderada.

Com 150 mil seguidores no Instagram, a atriz costuma compartilhar fotos de seu corpo e falar sobre como gostar de si mesma. De acordo com ela, a sua barriga é a parte 'menos favorita' do corpo. A legenda traz os muitos pensamentos que tem sobre as marcas na pele. Eles vão desde 'elas realmente parecem legais' a 'você provavelmente seria mais bonita sem elas'. No fim, a atriz conclui que seu corpo é perfeito do jeito que é, porque 'perfeito não é um sentimento'.