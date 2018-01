Atores de ‘Moonlight’ estrelam campanha de underwear

Ashton Sanders na campanha da Calvin Klein. Foto: Willy Vanderperre/Calvin Klein

Todos os holofotes se voltaram para o longa ‘Moonlight: Sob a Luz do Luar’ na última semana. Isso porque a trama ganhou o Oscar de melhor filme no domingo, 26. Em seguida, a Calvin Klein lançou a nova campanha estrelando Mahershala Ali, Alex Hibbert, Ashton Sanders e Trevante Rhodes, atores que fazem parte do elenco.

No filme, Black (Trevante Rhodes) trilha uma jornada de autoconhecimento enquanto tenta escapar da criminalidade e do mundo das drogas de Miami, nos Estados Unidos. Então, ele encontra o amor em lugares inesperados.

“Fiquei honrado em poder trabalhar com o elenco de ‘Moonlight’ e celebrar o talento de cada um desses atores e o que filme representa", disse Raf Simons, diretor criativo da Calvin Klein.

Trevante Rhodes, Alex Hibbert e Mahershala Ali fotografados por Willy Vanderperre. Foto: Willy Vanderperre/Calvin Klein

A campanha foi fotografada por Willy Vanderperre, com styling de Olivier Rizzo.