Até Beyoncé está obcecada por essa marca de maquiagem moderninha

A cantora usou um produto ainda não lançado da marca de maquiagem Foto: Instagram.com/beyonce

Pergunte para qualquer amante do mundo da beleza qual a marca mais hypada e inovadora do momento e existem grandes chances da resposta ser: Glossier. A empresa norte-america, fundada pelos editores do blog Into The Gloss, tem como lema que skincare é essencial, mas a maquiagem deve ser opcional. A marca pode ser dividida em duas linhas, a de produtos de cuidado com a pele, que são ultra-hidratantes, e as maquiagens, que foram pensadas para destacar a beleza de seus clientes, e não camuflar.

E parece que o falatório em volta da marca chegou até Beyoncé. Como foi revelado por seu maquiador Sir John, os produtos da marca foram responsáveis pela beleza e pelo o viço na pele de Queen B no Grammy, que ocorreu no domingo, 28, e nas duas festas Pré-Grammy que ela foi anfitriã. Entre os cosméticos usados estão o gel para sobrancelhas Boy Brow, o hidratante Body Hero Daily Perfecting e a base Perfecting Skin Tint, além de um produto que ainda não foi lançado - rumores afirmam que a novidade seria uma Produtos da Glossier, que conquistou a geração millenial com cosméticos que cuidam da pele, foram usados pela cantora no Grammy

sombra brilhante.