Assista ao desfile da Tommy Hilfiger ao vivo, direto da LFW

Grife criou um parque de diversões para fazer lançamento de nova coleção Foto: Divulgação

Nesta terça-feira, 19, a marca Tommy Hilfiger apresenta a sua nova coleção de Inverno 2017, no espaço The Roundhouse, durante a Semana de Moda de Londres. Pela terceira vez, a grife firma sua parceria com a modelo Gigi Hadid assinando a linha, e apostando no modelo "see now, buy now", no qual as peças desfiladas ficam logo à venda.

Confira o desfile abaixo, a partir das 15:30h no horário de Brasília.