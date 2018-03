Assista ao desfile da Lacoste ao vivo, diretamente da Semana de Moda de Paris

Desfile da Lacoste abre o terceiro dia da Semana de Moda de Paris Foto: Drew Anthony Smith/The New York Times

Nesta quarta-feira, 28, a Paris Fashion Week começa a partir do desfile da Lacoste, às 10 horas da manhã na capital francesa. Esta temporadaé a segunda apresentação da grife na França, seu país de origem, já que a marca desfilava, até então, as suas coleções no calendário da New York Fashion Week.