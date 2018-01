Assista a transformação de Taylor Swift em zumbi para o clipe de 'Look What You Made Me Do'

Artista viveu 15 personagens em seu último clipe Foto: REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

Taylor Swift não é adepta a mudanças radicais no visual, porém, nos clipes, ela adora mostrar seu lado mais lúdico e interpretar diversos personagens. Em seu último video, o da música 'Look What You Made Me Do', ela deu vida à 15 Taylors diferentes, sendo uma delas um zumbi saindo da cova.

No Youtube, a cantora compartilhou um vídeo que mostra os bastidores da transformação, com detalhes da maquiagem e das próteses usadas.

