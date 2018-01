Ashley Graham, Doutzen Kroes e outras modelos posam nuas em editorial

Aos 29 anos, Ashley Graham é uma das principais modelos da indústria plus size Foto: Patrick Demarchelier/Love Magazine

A edição número 18 da Love Magazine está mais sensual que nunca. Além de Nicole Kidman belíssima em um maiô vermelho na capa, a revista conta com um ensaio em preto e branco de modelos veteranas e iniciantes completamente nuas.

Entre as tops que posaram para as lentes do renomado fotógrafo de moda francês Patrick Demarchelier, Ashley Graham, Doutzen Kroes, Emily Ratajkowski, Slick Woods e Stephanie Seymour, que chamou atenção pela sua forma física aos 49 anos.

Em entrevista, elas também falaram sobre suas experiências na indústria da moda. Ashley, por exemplo, contou do começo de sua carreira. "Quando eu mudei para a agência IMG há quatro anos, a primeira coisa que disse ao meu agente foi 'quero trabalhar todos os dias'", disse.

Já Sephanie falou sobre seu aprendizado. "Glamour tem a ver com seu público, o que eles querem ver em você", disse. "Estilo é mais do que você quer ver em si mesmo. Tem uma grande diferença."

