As tendências que prometem bombar em 2017

Camiseta com o nome de grife estampado é uma das apostas. Foto: Reprodução/Pinterest

Ano novo, tendência nova. Em 2017, alguma das modinhas que têm tudo para fazer sucesso entre as fashionistas são espécies de evoluções do que já bombou em 2016. Bolsas e jaquetas personalizadas continuam em alta, só que agora no lugar de decorações com patches, o grafite surge como a bola da vez. No ano passado, a década de 1990 ressurgiu com tudo, revivendo grandes clássicos de moda como o vestido coluna, a calça pijama e as T-shirts.

Para esta temporada, as camisetas, por exemplo, ganham versões logotipadas, com o nome da grife estampado com destaque.

Outra tendência do momento é uma sapatilha da Miu Miu, que vem com fivelas e amarrações de couro e tecidos. A primeira vista ela pode causar estranheza, mas acredite, ela tem tudo para virar objeto de desejo - e ser copiada por marcas menores mundo afora.