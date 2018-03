As tendências de estilo das séries de TV

Quando se trata de influência da moda que vai além das telas da TV, poucas séries indicadas ao Emmy podem começar a sentir a radiação de Mad Men. Mas à medida que Don Drapper & Company se desembaraçam do seu grande closet, vale a pena examinar como algumas das outras séries que disputaram o Emmy este ano têm influenciado a moda atual.

Laranja é o novo preto

A série do Netflix The Orange is the new Black parece ter tornado os trajes em cor laranja tão em moda que a prisão do Condado de Saginaw, de Michigan, sentiu-se compelida a mudar os trajes dos detentos. Em julho, a Reuters noticiou que o Delegado William Federspiel trocou os macacões laranja, que eram padrão, por uma versão em listras horizontais brancas e pretas. A mudança aparentemente ocorreu depois de um jurado comparecer a um tribunal com um traje todo laranja. “Para mim foi uma decisão muito fácil”, teria dito Federspiel. A ideia é que não é tão “legal” ser um detento da Prisão de Saginaw.

A série The Orange is the New Black tornou cool os uniformes cor laranja dos prisioneiros americanos Foto: Divulgação

Breaking Bad

O chapéu que se tornou a marca de Walter White, personagem de Bryan Cranston em Breaking Bad, tornou-se popular, de acordo com a sua fabricante, Goorin Brothers, de San Francisco. A empresa lançou inicialmente uma edição limitada do chapéu em meados de 2013 para comemorar a temporada final da série, mas o estoque sumiu imediatamente. Foi lançada depois uma segunda edição durante o período de festas de fim de ano e, desde então, o chapéu está à venda (a 150 dólares no site da marca ou nas lojas da Goorin). "O pork pie tornou-se um estilo de chapéu importante e popular nos últimos seis meses”, disse o diretor executivo da companhia Ben Goorin.

O chapéu estilo pork pie, usado por Mr. White em Breaking Bad, virou hit de vendas Foto: Divulgação

House of Cards

No drama político do Netflix, o personagem de Kevin Spacey, Frank Underwood, usa um par de abotoaduras de metal com um F gravado em uma e o U na outra. Embora as abotoaduras não sejam hoje um acessório muito popular entre os homens, as inspiradas por aqueles que aparecem na tela se tornaram uma espécie de indústria artesanal, com versões em prata, aço inoxidável e até improvisadas com teclas de máquina de escrever. Encontramos também camisetas com imagens em silk-screen de abotoaduras. A Cufflinks.com começou a vender abotoaduras de aço inoxidável feitas pela Ox & Bull (50 dólares) no início do ano e, de acordo com a empresa, elas se tornaram um dos mais populares acessórios de moda de 2014.

Abotoaduras voltaram à moda nos braços de Frank Underwood, personagem de Kevin Spacey, em House of Cards Foto: Divulgação

Ascensão de Scandal

É muito cedo para dizer se o estilo de Scandal irá repercutir no varejo, já que a marca de roupa inspirada pela série só chegará às lojas da Limited em setembro, mas claramente o pessoal que está por trás da coleção aposta que a estética “gladiadora em trajes sociais” terá muito sucesso entre os fãs da série, entre outros fashionistas. A primeira incursão da loja de Columbus, Ohio, no espaço de merchandising de Hollywood, reuniu os talentos do seu próprio designer, Elliot Staples, da designer de Scandal, Lyn Paolo, e a estrela da série, a atriz Kerry Washington, para criar uma coleção de 42 peças de tops, calças, jaquetas e abrigos (49 a 248 dólares), que explora o look na tela que é a marca de Washington - como calças de pernas largas sob medida, jaquetas com linhas fortes e blusas femininas muito chiques.

A séria Scandal será a inspiração de uma coleção nas lojas da Limited, em setembro Foto: Divulgação

Os trajes dos “Thrones”

Graças à colaboração entre a HBO Global Licensing e o estúdio de joias Pyrrha, que teve início em abril, os fãs de Game of Thrones andam comprando joias por conta própria. “O que tem nos beneficiado muito”, diz a coproprietária da Pyrrha, Danielle Wilmore, referindo-se às gargantilhas unissex com talismã em bronze e prata de lei portando a chancela das poderosas casas de Westeros, observando que a coleção foi vendida duas vezes mais do que era previsto no seu lançamento. E embora algumas das indumentárias vistas na série estejam mais na moda do que se pode observar andando por Rodeo Drive, por exemplo, um número surpreendente de peças do guarda-roupa de Westeros poderiam facilmente ter sido retirados de um desfile de Alexander McQueen, Valentino ou Rick Owens - peles rústicas, armaduras de inspiração medieval, couro em tiras, bordados e ornamentos intrincados.

Algum desses modelos que vemos na tela chegará às ruas? Vamos dizer que à medida que o objeto de devoção da cultura pop do Game of Thrones continua sua ascensão, é apenas uma questão de tempo para a escama do dragão ser o novo preto.