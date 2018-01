As roupas masculinas estão mais confortáveis

Look Alexander Wang: elementos esportivos na moda urbana Foto: Divulgação

Terminada a temporada de moda global masculina, já se pode destacar um direcionamento para o setor: o estilo normcore, que preza pelo conforto, caminha para um momento mais atlético. O movimento se deu de forma natural. Afinal, estilistas como Ricardo Tisci e Jonathan Anderson sempre surgiram no final do desfile de calça jeans azul escura, malha preta e tênis, uma produção muito mais real (e interessante) do que a dos modelos nas passarelas. Ao assimilar essa ideia, a indústria criou a base do movimento normcore. Agora, a evolução desse estilo envolve elementos esportivos e aparece de forma mais comercial. Jaquetas utilitárias, regatões, botas de escalada, moletons com capuz, peças de náilon e calças com elástico na barra predominam nas coleções, representando uma versão real do que o homem realmente quer vestir.

O estilista Jonathan Anderson: visual simples e atlético Foto: Divulgação

A moda masculina deve ser simples. Cores neutras e modelagens tradicionais normalmente vestem melhor são mais práticas para o homem do que peças elaboradas e multicoloridas alinhadas a todas as tendências. Uma maneira de provar essa teoria é ver como as grifes de luxo - Saint Laurent, Givenchy e Bottega Veneta, por exemplo - criam modelos de calçados inspirados nos modelos mais básicos da Vans ou da Nike. Marcas francesas como Sandro e APC, que estão ganhando espaço no mercado americano, também investem em simplicidade e uma cartela de cores neutras, normalmente em preto, branco, azul marinho, verde militar e cinza mescla, o que lhes garante grande sucesso comercial.

Y-3 Privamera Verão 2016 Foto: Divulgação

Não à toa, a coleção de Pharrel Williams para Adidas se tornou febre global ao revisitar clássicos da marca com um toque de cor. Em um passado recente, a linha especial de Riccardo Tisci para a Nike também reeditou modelos da grife e criou filas em todo mundo.

A moda do conforto e do esportivo reflete o lifestyle urbano dos dias de hoje. Afinal, a obsessão da sociedade com corpos em forma e vida saudável pede roupas práticas. Tecidos mais flexíveis, tênis que vão do escritório para academia, bonés e roupas utilitárias com muitos bolsos estão entre as peças que são funcionais e podem ser usadas de manhã até a noite com estilo.

Ports 1961: Streetcar na passarela Foto: Divulgação

Quem veste a camisa - mesmo - da tendência é o onipresente Kanye West. O artista lançou sua coleção na última semana de moda feminina em Nova York, também em parceria com a Adidas, apresentando soluções práticas para o atleta urbano. À frente de seu tempo na medida certa, West acertou em cheio. O desfile combinou informação de moda com peças usáveis, gerando desejo imediato. A passarela refletiu o estilo próprio do cantor, longe dos exageros que ele apresentou no passado ao tentar entrar no universo da moda. O homem se sente confortável para arriscar na moda quando está dentro de seu universo. Por isso, essas parcerias podem mudar de vez o mercado masculino.