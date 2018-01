As revelações do Globo de Ouro 2015

Dakota Johnson, de Chanel Couture Foto: Jason Merritt/Getty Images/AFP

Na noite do Globo de Ouro, todo mundo quer brilhar. Ofuscar estrelas do porte de Jennifer Aniston não é tarefa das mais fáceis, mas três novas queridinhas de Hollywood conseguiram a façanha. As atrizes Felicity Jones, do filme A Teoria de Tudo, Dakota Johnson, de 50 Tons de Cinza, e Gina Rodriguez, da série Jane The Virgin, mostraram a que vieram com looks corretos e cheios de personalidade.

Felicity Jones, de Christian Dior Foto: John Shearer/Invision/AP

Felicity atravessou o tapete vermelho com um Christian Dior glamouroso, azul petróleo, sem decote, com cintura marcada e saia volumosa. Dakota Johnson acertou ao escolher um tomara que caia Chanel Couture, prateado brilhante, moderno e sexy na medida. Gina Rodriguez, a única do trio a ganhar uma estatueta, estava elegante com um longo justo Badgley Mischka, preto e com franjas barra. Simples e chique. Assim como seu emocionante discurso na entrega do prêmio.

Gina Rodriguez, de Narciso Rodriguez Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

As novatas já surgem como candidatas a ocupar o posto de ícone de talento e estilo, que foi de Lupita Nyong'o no ano passado.