As principais tendências de vestido de noiva lançadas em Paris

Aplicações de flores em 3D também se confirmaram como tendência, tanto para noivas quanto para vestidos de festa

Nos desfiles de alta costura, que ocorrem duas vezes por ano em Paris, alguns estilistas costumam apresentar vestidos de noivas genuínos. Outros colocam nas passarelas peças de roupa que podem ser usadas também para subir no altar. De qualquer forma, os modelos são sempre superesperados no evento.

Na última temporada, que acabou no dia 5 de julho, os looks estilo princesa, com saias bufantes, foram hit, assim como bordados prateados e aplicações de flores. Alguns designers subiram o comprimento das peças, deixando a barra um pouco acima dos pés.

O que está em baixa é a sensualidade. A maior parte dos diretores criativos preferiu não mostrar muito a pele das modelos, economizando nos decotes, fendas e braços de fora. Até o tradicional tule, queridinho das noivas, parou de ser coadjuvante nas transparências para ser protagonista em saias e capas.