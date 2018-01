As novas chuteiras dos craques

O atacante Neymar continua com as Hypervenom II, da Nike, que ganhou novas cores, laranja e verde limão Foto: Divulgação

Na manhã desta quarta-feira, 2, a Nike lançou uma edição limitada das chuteiras Nike Tiempo. Em branco e dourado, elas homenageiam o atacante brasileiro Ronaldinho. Em poucas horas, o modelo esgotou nas principais lojas que o revendiam. O frenesi se repete cada vez que as marcas de esporte lançam novas chuteiras - especialmente quando estão relacionadas a nomes de grandes craques. Não é para menos, se considerado que no futebol estão todos de olho na bola - e nos pés de quem a conduz. Outros dois lançamentos recentes deixaram os fãs do esporte em polvorosa: as chuteiras que serão usadas por Messi e Neymar Jr. na próxima temporada, divulgadas em julho e no mês passado, respectivamente.

O novo modelo do argentino Messi, que joga no Barcelona e é patrocinado pela Adidas, recebeu o nome Messi 15. As chuteiras são predominantemente azuis, com efeito metálico, e têm as travas amarelas. O logotipo do jogador aparece no calcanhar. Para a venda, estão disponíveis quatro modelos: o idêntico usado pelo jogador, uma versão para campo, outra para society e uma para futsal. Já o atacante brasileiro Neymar Jr., também do Barcelona, continua com as Hypervenom II, da Nike, que ganhou novas cores, laranja e verde limão. Neymar será o único jogador em campo a usar a versão verde limão do modelo.