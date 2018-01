As mulheres precisam cuidar de si mesmas antes de mais nada

Que tal cuidarmos de nós mesmas antes de querer cuidar das outras pessoas? Foto: Maricruz Suarez/ Creative Commons

Todas nós sabemos como tornar a vida de outras pessoas melhor, certo? Somos ótimas nisto. Quando meu pai e seus irmãos - na época, perto dos 80 ou pouco mais - se reuniam, costumavam brigar entre si, acusando-se aos berros de descuidar totalmente da saúde.

“Você ainda não fez aquela colonoscopia, não é?”

“Eu? E você que nunca escova os dentes? Existe uma relação entre a placa dentária e as doenças cardíacas, aquelas que seu irmão mais velho ignora”.

“Meu coração vai durar muito mais do que a porcaria dos seus joelhos, que o médico disse que você devia ter trocado há cinco anos”.

Esta troca de insultos era sua maneira de mostrar o quanto se amavam - claro. Mas era também uma maneira de recusar a responsabilidade por seu próprio bem-estar.

Os conselhos, por mais sinceros que fossem, eram inclusive uma manobra diversionista: enfatizar a falta de atenção dos seus entes queridos para com os cuidados médicos era uma forma conveniente de evitar a verdade sobre a própria saúde - ou a falta dela.

Enquanto os homens na família do meu pai transformaram em arte a tendência a colocar as necessidades dos outros acima das suas, aos poucos eu fui me dando conta da frequência com que as mulheres costumam fazer isto - quase de maneira ritual.

São elas que tomam conta de todos os outros membros da família - para que não adoeçam, não passem necessidades, não tenham problemas ou ansiedade - mas acabam se tornando vítimas das vicissitudes, e do destino.

Todos os outros membros da família têm consultas marcadas com os médicos - mas, no caso delas, a consulta precisa ser sempre remarcada porque há alguém com mais urgência. Sempre levam as amigas para fazer uma mamografia, mas descartam a necessidade de fazê-la por não encontrarem um horário adequado.

Esbanjarão paciência, compreensão, aceitação, generosidade, compaixão e perdão com qualquer um, menos para si mesma. Quando aquela vozinha lá no fundo começa a se fazer ouvir insistentemente, a menosprezam como cruel, arrogante. Jamais diriam isso a um inimigo, mas estão acostumadas a ouvi-lo de si mesmas.

Entretanto, toda mulher sabe as respostas para dar aos outros.

Por exemplo, sabem que suas amigas não dormem o bastante e que deveriam respeitar a necessidade básica do ser humano de restaurar as energias com um repouso adequado. Nós sabemos que todo mundo deveria ter um lugar tranquilo, repousante, para desfrutar de calma e tranquilidade, e que o sono é uma rotina, como as outras coisas fundamentais da vida, que exigem regras próprias.

Frisamos este excelente argumento numa mensagem que postamos no Facebook às 3h da madrugada, quando estamos ainda acordadas procurando antigas colegas de quarto, enquanto buscamos aquele abajur anos 50 na esperança de que ainda esteja à venda no eBay, e tomamos a quinta xícara de café descafeinado. Ou estamos ao telefone explicando, com toda honestidade e entusiasmo, à nossa amiga - ou filho, ou amigo do filho - que deveria comer produtos orgânicos, cultivados na região, frescos, alimentos “limpos” e não geneticamente modificados, mesmo que precisemos interromper a conversa rapidamente para pedir um hambúrguer enorme com bastante bacon e queijo e um sorvete gigante com nozes, no drive-through.

Pois é, as mulheres cuidam das amigas e querem que elas sejam saudáveis, saradas e tenham uma vida longa. Mas, e nós? Não dá para perceber que estamos muito ocupadas? Tivemos uma semana febril, maluca, e não é que a gente não consiga dormir ou coma fast-food o tempo todo. Além disso, não precisamos que ninguém fique nos dizendo o que devemos comer. Nós estamos ótimas, obrigadas.

Portanto, aqui está minha pergunta: Se você pudesse se obrigar a fazer uma coisa - apenas uma - para cuidar de si mesma de maneira mais eficiente, o que seria?

Que tal cuidarmos de nós mesmas antes de querer cuidar das outras pessoas?

Pense no imperativo do que a aeromoça ensina antes da decolagem. Trate da sua segurança antes de ajudar os outros. Ficar sem fôlego, exausta, não conseguir se concentrar, cronicamente infeliz, frustrada, distraída, a levará a desperdiçar o glorioso e insubstituível privilégio de sua própria vida.

É o conselho que até eu estou disposta a ouvir: Vamos cuidar de nós mesmas tão bem quanto cuidamos dos outros.

Gina Barreca estuda a questão feminista e é autora de oito livros.