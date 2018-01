Confira as mudanças no estilo de Kim Kardashian após o assalto em Paris

De camiseta branca e sem maquiagem: essa é a nova imagem que Kim passa nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

O assalto sofrido durante a Semana de Moda de Paris, no dia 3 outubro de 2016, mexeu com Kim Kardashian. Ela ficou três meses longe das redes sociais, mas quebrou o jejum no dia 3 de janeiro com um clique da família reunida. Desde então, os fãs estão apontando uma diferença em suas publicações.

Em vez de postar muitas fotos que mostram cada detalhe do seu dia a dia, poses sensuais e looks, a socialite tem compartilhado cliques com a família e usado os seus perfis para passar mensagens políticas. A maior diferença fica por conta do filtro, que deixa as imagens com aspecto antigo, como se fossem análogicas. Até mesmo as selfies e o tão copiado contorno foram deixados de lado por enquanto.