As modelos com sardas de Wagner Kallieno

A maquiadora Cris Biato criou sardas de mentira com corretivo de diversas tonalidades Foto: GABRIELA BILO/ ESTADAO

No último dia de São Paulo Fashion Week (SPFW), o estilista Wagner Kallieno apresentou uma coleção inspirada no clássico Flashdance, com direto a muito brilho e transparência. Na passarela, além das roupas, um acessório chamou atenção: as modelos adotaram as sardas fake, que viraram tendência nas semanas de moda internacionais. Algumas celebridades, como Kendall Jenner, já foram vistas com as manchinhas na pele.

A make-up artist Cris Biato tem uma técnica própria para criar as sardas. Com um pincel fino e corretivo de diversos tons, ela cria as pintas uma a uma, e depois dá uma leve esfumada com as mãos, para um efeito mais natural.