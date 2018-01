As modas lançadas pela atriz Giovanna Antonelli

Giovanna Antonelli atua desde os 15 anos e ficou realmente conhecida após viver a prostituta Capitu na novela "Laços de Família", em 2000 Foto: Reprodução

Já no primeiros capítulos de A Regra do Jogo, nova novela das 9h da Globo, a atriz Giovanna Antonelli roubou a cena. Não apenas pelo comportamento nada convencional de sua personagem, a vilã, Atena, que vive de dar golpes, mas também pelo visual arrebatador. Vestidos sexy com fendas e decotes da grife Anthony Vaccarello, cabelos longos e loiros, unhas pintadas com duas cores de esmalte... Todos elementos com vocação para virar desejo absoluto entre as telespectadoras. Aos 39 anos, Giovanna é popular e fez de sua imagem um sucesso comercial. Desde Capitu, de Laços de Família, exibida em 2000, ela lança tendências que vão de dentro para fora das telas.

Foi assim com o cabelão e as unhas de Capitu, as joias e a maquiagem de Jade em "O Clone", a capinha de celular de soco inglês da delegada Heloísa em "Salve Jorge”... "Essa popularidade sem dúvida vem dos personagens e da identificação do público com eles", diz a atriz, modesta. Bonita, carismática e natural, Giovanna, ela mesma, também gera identificação entre as mulheres. Por isso mesmo, empresta seu nome para diversos produtos que cria em parceria com marcas já consagradas - ela tem linhas de óculos escuros, joias e esmaltes. "Só entro no que acredito. Meus negócios são realizações de sonhos com parceiros que têm a mesma vibe, profissionalismo e competência", afirma. "E eu participo de tudo ativamente, dou ideias e palpites o tempo todo."

Giovanna também é dona da GioLaser, uma rede de salões de depilação a laser e outros serviços de estética, e sócia de um restaurante orgânico no Rio de Janeiro. Passar a comer de maneira regrada e saudável, aliás, ajudou a atriz a conquistar a boa forma que exibe nas telas. E os treinos de cross fit, que frequenta há dois anos ao lado de uma turma de celebridades como Bruno Gagliasso e Bruna Marquezine, também. “Mergulho de cabeça em cada trabalho, necessito de novas composições e de me reiventar", diz. "A caracterização é fundamental para que eu entre no novo, e compartilhar isso com o expectador é delicioso."

Fora das telas e longe dos compromissos como empresária, Giovanna divide seu tempo com os filhos Pietro, fruto de seu casamento com o ator Murilo Benício, e as gêmeas Antônia e Sofia, de seu atual relacionamento com o diretor Leonardo Nogueira, com quem namora desde 2009.