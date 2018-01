As joias mais poderosas do Oscar 2015

MARGOT ROBBIE

Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

O longo preto decotado de Margot Robbie seria sem graça se não fosse o colar de tassel da Van Cleef & Arpels - a jóia está avaliada em US$1,5 milhão. Belo, né?

CATE BLANCHETT

Foto: AFP PHOTO/ MARK RALSTON

O Margiela by John Galliano usado por Cate Blanchett no Oscar foi complementado por esse maxicolar azul da Tiffany&Co, que combinava perfeitamente com seus olhos.

JESSICA CHASTAIN

Foto: Jason Merritt/Getty Images/AFP

Clássico e atemporal, o colar de diamantes da Piaget que Jessica Chastain complementa o vestido sem tirar seu foco.

BEHATI PRINSLOO

Foto: AFP PHOTO / VALERIE MACON

O longo Armani Privé de Behati Prinsloo, modelo da Victoria’s Secret e namorada de Adam Levine, foi combinado com um colar de bolinhas todo encrustado em pedras negras. Chique!

SCARLETT JOHANSSON

Foto: Jason Merritt/Getty Images/AFP

A única que escolheu um brinco na lista. Mas valeu a pena, já que os brincos Piaget eram diferentes entre si e, de um lado, o earcuff subia até o alto da orelha da atriz.