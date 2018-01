As dúvidas mais buscadas no Google sobre… Saia mídi

A saia mídi jeans em três versões: com camisa branca na proposta da grife Asos, total denim no look de Olivia Palermo, e com pegada elegante na coleção da Animale Foto: divulgação/ reprodução Instagram

Entra estação, sai estação e a saia se mantém firme na lista de grandes tendências. Se um dia a peça foi considerada “difícil”, hoje ela se mostra muito mais democrática. Prova disso é que está entre as questões de moda mais procuradas no Google. A partir das principais dúvidas sobre o tema levantadas pelo site de buscas, montamos um dossiê completo para você aprender como usar saia mídi de uma vez por todas. Esta reportagem marca o início de uma série feita pelo canal de Moda e Beleza do Estadão em parceria com o Google, que irá ao ar a cada quinze dias, com a missão de solucionar dilemas de estilo. Confira abaixo as respostas para as cinco maiores dúvidas que envolvem a saia mídi e acerte em cheio em suas produções.

1. Como usar saia mídi jeans?

Muita gente torce o nariz para o modelo em denim, mas ele está, sim, em alta. Tanto que, recentemente, a fashionista Olivia Palermo desfilou por aí com sua saia lápis jeans combinada a camisa do mesmo material. Está aí, aliás, uma maneira moderna e certeira de usar a peça. A camisa branca de alfaiataria impecável, colocada para dentro, também forma uma excelente parceria. Mas atenção: o caimento da saia deve ser perfeito, já que a cintura alta marca as gordurinhas, e é melhor que o jeans tenha stretch. Mulheres altas podem optar por sapatos fechados e até por botinhas pretas, enquanto as baixinhas ganham uma silhueta mais longilínea com sandálias nude. Já sabe de tudo isso? Então vá além e invista em produções despojadas, com top listrado e saia de comprimento no meio da perna.

O top listrado compõe uma produção fina com a saia mais longa da marca Current Elliot, enquanto a camiseta forma um look cool ao lado de rasteiras e saia da americana Tibi. Ambas as grifes vendem suas peças no e-commerce Net-a-Porter. Foto: divulgação/Net-a-Porter

2. Com que peças devo combinar uma saia mídi justa?

Em primeiro lugar, vale ressaltar que modelos muito justos caem melhor em mulheres menos curvilíneas. Versões de malha, sarja e couro formam produções informais interessantes na companhia de camiseta, jaqueta e sapatos fechados ou de um cashmere no inverno. Ambientes formais pedem o uso da saia lápis tradicional - ajustada ao corpo, mas nem tanto -, que fica ótima com camisa de seda usada para dentro. Sandálias nude são à prova de erro, mas mulheres altas podem lançar mão também de rasteiras, que garantem um visual chique e cool.

Open boots, jaqueta biker e tricô caem bem com as saias mídis superjustas da Asos. Já as saias de couro, como a de Stella McCartney para Farfetch, são uma peça-chave do closet, já que vão do trabalho à balada Foto: divulgação/Asos, Net-a-Porter

Em ambientes formais, a saia lápis pede como complementos tops e camisas de seda e sandálias delicadas. A partir da esquerda, os looks são das grifes Roland Mouret, Burberry e Missoni, todos disponíveis no Net-a-Porter Foto: divulgação/Net-a-Porter

3. Quais os modelos de saia mídi?

Na teoria, é simples: a saia mídi tem comprimento um palmo abaixo do joelho e pode ser evasê, rodada, reta ou lápis. Na prática, porém, se encostou no joelho, o modelo já é anunciado como mídi. E, se ficar um pouco acima do tornozelo, também (ou alguém aí ainda usa a expressão longuete?). Sem contar a variedade de detalhes: com recorte, com duas ou mais camadas, com zíper, volumosa, justíssima, levemente abaulada, plissada, de seda, estruturada… Em comum, a maioria delas mantém a cintura alta como característica.

Os três principais modelos de saia mídi são o rodado estilo New Look (da Alice + Olivia para Farfetch), o lápis (esse é da marca Raoul), e o em A (da Topshop) Foto: divulgação/Net-a-Porter e Topshop

O comprimento mídi permite ainda outras variedades, como a saia Stella McCartney, mix dos modelos lápis e evasê, a versão de renda com transparência da Ermanno Scervino e a plissada metálica da Proenza Schouler para Farfetch Foto: divulgação/Farfetch

4. Como usar saia mídi estampada?

O primeiro passo aqui é a escolha da saia. Estampas delicadas são mais fáceis de combinar e enjoam menos. Fundo claro e desenhos com temática da natureza compõem bons looks. A combinação básica é com a boa e velha camiseta branca. Aliás, quanto mais básica a camiseta e quanto mais sofisticada a saia, melhor. Quem não teme arriscar pode investir no conjunto de top + saia da mesma estampa - o resultado é superinteressante, pois as duas peças acabam formando um vestido. Enquanto o mix de prints anda em baixa, o combinadinho está bombando. Invista.

A T-shirt branca básica faz contraponto à saia sofisticada Valentino e o conjunto combinando proposto pela grife Isola é uma tendência forte. Já a camisa mais curta surge como opção para quem prefere peças soltinhas - o look da foto é da Marni Foto: divulgação/Farfetch

5. Como usar saia mídi plissada?

Pode não parecer, mas o modelo é um curinga do guarda-roupa, pois traz personalidade à produção sem muito esforço. Versões de crepe e couro vão da festa ao trabalho, dependendo dos complementos: enquanto o top drapeado e a sandália pesada deixam o look com cara de coquetel, o escarpin e a blusa fechada compõem uma produção nada óbvia para encarar um dia de reuniões importantes. Outra idéia atual é tirar a peça do contexto e misturar texturas - que tal usar saia mídi plissada de seda com tênis e moletom? Fica uma graça.