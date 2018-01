As cinco stylists mais famosas do tapete vermelho

Kate Young, Rachel Zoe e Micaela Erlanger Foto:

Na temporada de premiações, é importante que as celebridades que cruzam o tapete vermelho usem o vestido perfeito. Ali, durante o evento, as grandes estrelas terão sua imagem reproduzida milhares e milhares de vezes em jornais, revistas, sites e mídias sociais. Por isso, a escolha da roupa deve condizer com uma série de fatores: o momento na sua carreira, o estilo pessoal, o corte e cor de cabelo e o tipo de corpo. Além disso, o vestido deve ser elegante, impactante, fotogênico, fashion... As mais bem vestidas do red carpet contam sempre com a ajuda de stylists, profissionais especializados em escolher o look que as celebridades vão usar, levando em consideração todos esses pontos. Aqui, nós selecionamos os stylists que vestem algumas das atrizes mais famosas (e estilosas) do mundo.

ELIZABETH STEWART - @elizabethstewart1

Elizabeth Stewart posa junto com Barbara Fialho Foto: Reprodução/Instagram

Formada em jornalismo pela Universidade da Carolina do Sul, Elizabeth Stewart trabalhou como editora de moda no WWD (Women's Wear Daily), na revista W e no New York Times. Se mudou pra Los Angeles e agora é responsável pelos looks de Cate Blanchett, Julia Roberts e Sandra Bullock, que sempre figuram nas listas de mais bem-vestidas da noite. Stewart é conhecida por um glamour comportado e chique.

RACHEL ZOE - @rachelzoe

Rachel Zoe Foto:

Stylist e celebridade, você com certeza já ouviu falar de Rachel Zoe. Ela estrela seu próprio programa - "The Rachel Zoe Project" - e tem uma linha de roupas que desfilou na Semana de Moda de Nova York. Mas seu trabalho mais importante é como stylist de nomes como Sofia Vergara e Jennifer Lawrence - foi ela que escolheu o Christian Dior Couture de quando ela ganhou seu primeiro Oscar, em 2013. Seu estilo é mais antenado com as tendências, mas sem perder a elegância necessária para um red carpet.

LESLIE FREMAR - @lesliefremar

Leslie Fremar arrumando Charlize Theron Foto: Reprodução/Instagram

Leslie Fremar foi assistente de Anna Wintour durante a época que a Vogue começou a colocar celebridades nas capas - e acompanhou vários desses ensaios. Só isso já diz muito sobre ela. Leslie veste celebs como Julianne Moore, Charlize Theron e Reese Witherspoon e é uma das grandes promessas do meio.

KATE YOUNG - @kystyle

Kate Young Foto: Reprodução/Instagram

Kate Young, junto com Rachel Zoe, é uma das stylists-celebridades que está fazendo com que a profissão seja vista com novos olhos pelo mainstream. Apesar de escolhida por Emilia Clarke - a Daenerys de Game of Thrones - desde o começo de seu sucesso, a stylist é responsável pelos looks de red carpet de Michelle Williams, Rachel Weisz e Maggie Gyllenhaal, só pra citar algumas. Kate ainda promete um livro, lançado pela Assouline, para o próximo ano.

MICAELA ERLANGER - @micaelaerlanger

Micaela Erlanger Foto: Reprodução/Instagram

O sucesso repentino de Micaela tem nome e sobrenome: Lupita Nyong’o. Com seus looks de red carpet nos vários eventos promovendo “12 Anos de Escravidão”, a atriz foi transformada de desconhecida para ícone fashion em apenas algumas aparições. Sua lista de clientes também conta com Michelle Dockery - e promete muitos novos nomes para a temporada de 2015.