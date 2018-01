Laetitia KY. Foto: instagram.com/laetitiaky/

A jovem Laetitia KY subiu um degrau na escala de penteados exóticos. Da Costa do Marfim, na África, a artista elaborou esculturas com os cabelos e conquistou as redes sociais.

Os fios de Laetitia formam coração, bailarina e até tocam violão. Interessante, não é mesmo? Veja os cliques abaixo.