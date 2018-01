Artista britânico cria pochete que imita barriga masculina

Albert Pukies está em busca de costureiras para começar a fabricar as pochetes Foto: Instagram.com/@thedadbag

Apesar de serem polêmicas, as pochetes voltaram a ser tendência e fazem parte dos looks das fashionistas pelo mundo afora - das semanas de moda aos festivais de música. Porém, o acessório desenhado pelo artista Albert Pukies é ainda mais ousado: sua pochete imita uma barriga de 'tiozão', com direito a umbigo e pelos.

"Minha inspiração foi ver que o 'corpo de pai' virou moda", contou Pukies ao portal norte-americano HuffPost. "Com ela, você pode ter esse corpo sem os problemas de saúde."

O artista também falou que o acessório ainda é um projeto, mas que ele está procurando costureiras para torná-lo possível, e também estuda abrir um financiamento coletivo. Sua ideia é vender cada pochete por 30 dólares, cerca de R$ 94,50.