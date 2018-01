Aprenda a fazer a maquiagem de Pabllo Vittar no clipe 'Corpo Sensual'

Drag queen fez sua própria maquiagem para o clipe Foto: Instagram/Pabllovittar

Vai passar mal! Pabllo Vittar lançou na quarta, 6, o clipe da sua nova música 'Corpo Sensual', em parceria com o cantor Mateus Carrilho, que promete ser um sucesso - em 18 horas, o vídeo já tinha mais de 3,8 milhões de visualizações no Youtube.

A drag queen, conhecida pelo visual com olho marcante e pele perfeita, foi a responsável por fazer sua própria maquiagem no clipe, utilizando apenas produtos da linha Color Trend, da Avon, da qual ela é garota propaganda.

O maquiador Thyago Mandu, vencedor do Prêmio Avon de Maquiagem de 2016, ensina o passo a passo da maquiagem da Pabllo no clipe, confira:

1 - "Escolha uma base com acabamento matte e boa cobertura. Coloque um pingo no dorso da mão e, com o pincel, aplique o produto no rosto. Opte por movimentos de dentro para fora. Espalhe bem para distribuir de forma uniforme no rosto. Em seguida, se as olheiras ainda estiverem evidentes, aplique um corretivo do tom de sua pele na região."

2 - "Com o pincel, aplique uma sombra marrom, marcando o côncavo e na parte inferior, rente aos cílios da metade do olho ao canto externo. Na pálpebra móvel, opte por um tom mais claro e cintilante para criar uma ilusão de profundidade e iluminar. Desenhe a sobrancelha com um lápis universal. Vá preenchendo aos poucos com traços finos, para evitar um resultado artificial."

3 - "Aplique o delineador rente aos cílios superiores, no canto interno mais fino e vá engrossando no final do delineado. Se tiver dificuldade, deixe os olhos semiabertos, para facilitar a aplicação. Em seguida, aplique quantas camadas de máscara de cílios desejar."

4 - "Para dar um ar saudável ao rosto, aplique o blush em tom rosado com um pincel nas maçãs do rosto."

5 - "Incremente o look ao aplicar um gloss no meio dos lábios. Este truque de mestre faz com que eles pareçam maiores e mais carnudos. Você já estará pronta para arrasar!"