Aposte na cintura!

Look da estilista Diane von Furstenberg, que abusa das amarrações para valorizar o corpo feminino Foto: Divulgação

Um dos melhores, e mais antigos, truques de styling para deixar o look mais feminino é marcar a cintura. Já no início do século 14 as mulheres investiam em espartilhos e faixas apertadas para afinar a silhueta. O tempo passou e ninguém precisa mais ficar sem ar para exaltar as formas, mas é verdade que marcar a região continua valorizando o corpo feminino. E é exatamente essa mensagem que os desfiles das semanas internacionais de moda trouxeram. Há diversas maneiras novas de deixar a cintura em evidência sem exageros, como no caso das coleções de verão 2015 do brasileiro Pedro Lourenço, que apostou em um cinto grosso embutido em uma saia de cintura alta. A francesa Isabel Marant, conhecida por seu ar despojado, também abusou de cordas amarradas para afinar a região.

A consultora de estilo Chris Francini dá dicas para adotar a tendência no dia a dia. “Esse truque pode ser feito com um cinto maior que você já tenha no armário, mas ao invés de afivelá-lo, você pode dar um nó e deixar as pontas para frente”, sugere a consultora. A dica vale até para looks mais formais, como uma calça de alfaiataria e camisa. “Para uma produção mais feminina, faixas delicadas são a pedida certa.” Já para situações mais descontraídas uma boa ideia é investir em peças amarradas na cintura, como jaquetas. “Isso deixa o look jovem”, afirma Chris. Confira na galeria mais inspirações.