Após polêmica com Lagerfeld, Meryl Streep usa Elie Saab no Oscar

A atriz Meryl Streep usou Elie Saab no Oscar 2017 Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Usando vestido ombro a ombro da grife Elie Saab, Meryl Streep pulou o tapete vermelho e foi direto para a cerimônia do Oscar, que aconteceu no domingo, 26. A escolha dela, que foi indicada ao prêmio de melhor atriz pelo papel de Florence em 'Florence - Quem é essa mulher?', provavelmente foi por conta da polêmica com Karl Lagerfeld. O estilista afirmou ao portal WWD que Meryl desistiu de usar um vestido da Chanel feito sob medida após receber proposta de outra marca, que supostamente iria pagar.

Em comunicado, ela negou as acusações do kaiser. “Essa história se disseminou em todo o mundo, e continua globalmente a ofuscar a minha participação no Oscar, no momento da quebra do meu recorde de 20ª indicação, para também diminuir esse feito aos olhos da mídia, dos colegas e da audiência”, disse a atriz.