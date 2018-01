Após polêmica, Animale traz duas modelos negras à passarela

Apesar da polêmica em que se envolveu na última semana, quando uma vendedora da loja da Oscar Freire foi acusada de racismo pelo pai de um menino de 8 anos, a Animale tradicionalmente coloca modelos negras em sua passarela. E, desta vez, não fez diferente. No desfile da grife, que abriu a edição de verão 2016 da São Paulo Fashion Week, a grife trouxe à passarela duas mulheres negras. Uma delas, Maria Borges, é angolana, estreou na semana de moda brasileira na última temporada e participou de 30 desfiles.

Na passarela da Animale, a modelo vestiu um look branco com calça de alfaiataria de cintura alta, top e parka esportiva. A mistura do sportswear com o sofisticado permeou todo o desfile da grife, que buscou inspiração no estilo de vida da alta sociedade formada por artistas e intelectuais que circulavam por Paris, Londres e Nova York entre os anos 20 e 60.

Sob o comando do jovem estilista baiano Vitorino Campos, a coleção deixa de lado a alfaiataria minimal e masculina do inverno para focar em roupas ultrafemininas e com forte apelo comercial. Silhuetas próximas ao corpo - e supersexy -, saias mídi combinadas a tops curtos, tops de tela e peças de ráfia envernizada em tons neutros fizeram contraponto aos casacos longos de lã fria bordados. "Focamos na mistura de texturas e tecidos que é a marca registrada da marca", disse Vitorino nos bastidores, antes da apresentação.